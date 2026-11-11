Священник Антоний Щербина погиб в зоне проведения спецоперации Фронтовой священник Антоний Щербина погиб на Запорожском направлении СВО

Москва11 ноя Вести.Фронтовой священник Антоний Щербина, клирик Тихорецкой епархии, погиб в среду, 11 ноября, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).

В зоне проведения СВО рано утром 11 ноября при исполнении пастырского служения погиб священник Антоний Щербина, клирик Тихорецкой епархии. Иерей Антоний Щербина ушел на фронт добровольцем и нес пастырское служение в казачьем отряде "БАРС‑11" на Запорожском направлении. Ранее он служил в храме святого праведного Иоанна Русского Тихорецкой епархии. говорится в сообщении

Антоний Щербина, уроженец города Тихорецк Краснодарского края, ушел из жизни в возрасте 40 лет.

В сентябре председатель Синодального отдела, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил ИС "Вести", что в зоне СВО ежедневно находятся примерно 200 священников РПЦ.