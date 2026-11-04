Москва4 нояВести.Сплоченность народов хорошо видна на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, где в одном окопе могут находиться христиане, мусульмане и буддисты. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал Герой России Анатолий Иванов.
Он отметил, что в одном подразделении могут служить представители не только разных национальностей, но и конфессий.
У нас даже в подразделении очень много разных конфессий, не то что национальностей. В одном окопе, наверное, могут находиться хоть мусульмане, хоть христиане, хоть буддисты. К тому же, могу сказать, вот в подразделении, в котором я служу, у нас есть и часовни, есть уголок буддийский такой, где молятся, и мусульмане намаз совершают. Это все вместе, все рядом, и, конечно, это сплачиваетрассказал Иванов
Он добавил, что бойцы поддерживают своих товарищей как братья.
[Поддерживают], наверное, как брат брата. Не смотрят, кто он там, – мусульманин или православный, или там другого народа. Скорее всего, просто как брат брата. Например, старший младшего поддерживает, наставляетсказал Иванов
Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил ИС "Вести", что все народы страны сегодня объединились вокруг государства и президента как на передовой, так и в тылу.