Герой России рассказал о сплоченности разных народов на линии фронта в зоне СВО Герой России Иванов: на фронте христиане, мусульмане и буддисты воюют бок о бок

Москва4 ноя Вести.Сплоченность народов хорошо видна на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, где в одном окопе могут находиться христиане, мусульмане и буддисты. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал Герой России Анатолий Иванов.

Он отметил, что в одном подразделении могут служить представители не только разных национальностей, но и конфессий.

У нас даже в подразделении очень много разных конфессий, не то что национальностей. В одном окопе, наверное, могут находиться хоть мусульмане, хоть христиане, хоть буддисты. К тому же, могу сказать, вот в подразделении, в котором я служу, у нас есть и часовни, есть уголок буддийский такой, где молятся, и мусульмане намаз совершают. Это все вместе, все рядом, и, конечно, это сплачивает рассказал Иванов

Он добавил, что бойцы поддерживают своих товарищей как братья.

[Поддерживают], наверное, как брат брата. Не смотрят, кто он там, – мусульманин или православный, или там другого народа. Скорее всего, просто как брат брата. Например, старший младшего поддерживает, наставляет сказал Иванов

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил ИС "Вести", что все народы страны сегодня объединились вокруг государства и президента как на передовой, так и в тылу.