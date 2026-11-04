Москва4 ноя Вести.Российское казачество выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны, а также служит объединяющей силой для народов России. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Атаман отметил, что все народы страны сегодня объединились вокруг государства и президента – и на передовой, и в тылу.

Перед нами стоят серьезные задачи в области, в первую очередь национальной безопасности и обороноспособности страны. И очень важно, что в год единства народов России сегодня казачество является объединяющим. Мы знаем, что все народы нашей великой страны объединились в первую очередь на передовой. И мы знаем, что и на передовой, и в тылу мы вместе аявил Кузнецов

Особую объединяющую роль, подчеркнул он, казачество играет именно на фронте, где рядом с казаками плечом к плечу защищают страну представители многих народов России.

На передовой вместе все, как наши деды и прадеды, объединились вокруг нашей общей цели, нашей победы, когда рядом находятся и казаки, и ингуши, и представители Республики Дагестан, и многие другие, и когда рядом батюшка и имам, и все это наша одна большая общая семья. Наша большая команда, которая работает на нашу победу сказал Кузнецов

Ранее Кузнецов сообщил, что казачьи подразделения сегодня воюют на всех фронтах СВО: участие в спецоперации приняли уже больше 50 тысяч представителей российского казачества, несколько тысяч удостоено госнаград.