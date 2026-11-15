Иерей Илия Макаров заявил о дипломатической силе России на переговорах в ОАЭ Иерей Илия Макаров о Мединском: мастер диалога, с которым сложно не согласиться

Москва15 ноя Вести.Несмотря на сложности в трехсторонних переговорах, прошедших в Абу-Даби с представителями США и Украины, Россия, опираясь на опыт своей дипломатии и силу духа, вела прямой диалог о достижении мирных договоренностей, а также отстаивала свои интересы в области глобальной безопасности. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

По его мнению, в этом процессе ключевую роль играл опытный переговорщик, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Россия всегда вела любые свои политические мировые переговоры и решала вопросы не только силой своего духа и оружия, но и силой своей дипломатии. Поэтому говорить с оппонентами нужно. Другое дело, как достучаться до этих людей, которые не хотят тебя слышать? Но я уверен, что в данном моменте Владимир Мединский - опытнейший человек, который мастерски выстраивает с ними диалог так, что им приходится нас услышать и принять наше мнение. Именно он высказался о том, что результаты переговоров позитивные считает иерей Илия Макаров

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности. По его словам, стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", но диалог будет продолжен.

Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, проанализировав трехсторонние переговоры в Аду-Даби заявил, что Россия продемонстрировала уверенность, Украина – прострацию, а ЕС – агонию. По его мнению, переговоры в ОАЭ говорят о прогрессе в разрешении украинского конфликта.