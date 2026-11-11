Мединский поблагодарил власти ОАЭ за организацию переговоров в Абу-Даби

Мединский поблагодарил ОАЭ за прекрасную организацию переговоров Мединский поблагодарил власти ОАЭ за организацию переговоров в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за организацию переговоров по Украине в Абу-Даби.

Хотелось бы от имени всей нашей российской делегации поблагодарить руководство Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, создание доброжелательной и деловой атмосферы. Спасибо большое. Мы очень признательны сказал Владимир Мединский

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Второй день переговоров прошел за закрытыми дверями без участия прессы и продлился чуть менее 2 часов. Накануне встреча продолжалась 4,5 часа.