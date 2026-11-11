Москва11 нояВести.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за организацию переговоров по Украине в Абу-Даби.
Хотелось бы от имени всей нашей российской делегации поблагодарить руководство Арабских Эмиратов и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, создание доброжелательной и деловой атмосферы. Спасибо большое. Мы очень признательнысказал Владимир Мединский
Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Второй день переговоров прошел за закрытыми дверями без участия прессы и продлился чуть менее 2 часов. Накануне встреча продолжалась 4,5 часа.