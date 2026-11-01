Силовики провели рейды в помещениях "Церкви Объединения" в семи городах РФ "Церковь Объединения" в Москве заманивает в секту созданием здоровой семьи

Москва1 ноя Вести.В Москве продолжает свою деятельность так называемая "Церковь Объединения", известная как муниты или мунисты (признана нежелательной на территории России).

Как сообщает РЕН ТВ, в семи городах РФ, включая Москву, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обследуют помещения у последователей секты.

По данным издания, штаб-квартира "Церкви Объединения" находится на юге Москвы в небольшом ДК, на ее фасаде до сих пор сохранились символы сектантов, а внутри — следы их богослужений.

Последователи мунитов заманивают граждан предложениями здоровых семейных отношений. Кроме того, сектанты регулярно проводят службы для столичных старшеклассников.

Один из адептов поделился с изданием своей историей, как он оказался членом "Церкви Объединения".

Подошли на улице, спросили, интересуют ли меня здоровые семейные отношения. Сказал "Да, интересуют". Прошел у них опрос, в результате которого меня позвали в гости сюда рассказал мужчина

Во время проверки правоохранители обнаружили папки с тысячами подробных досье на членов организации. Информация собиралась с 1990-х годов. Помимо фото в анкете указаны болезни, которыми переболели адепты в детстве, а также предпочтения в еде и алкоголе.

В августе текущего года силовики нагрянули в штаб-квартиру секты "Церковь объединения" в Санкт-Петербурге. В этот момент сектанты проводили не очень приятный обряд. Сообщалось, что мероприятие проходило в квартире обычного дома, люди готовили и пили напитки, в которые добавляли кровь и ногти своих лидеров.

В октябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность трех иностранных неправительственных организаций, которые контролирует "Церковь Объединения". Это "Федерация за всеобщий мир", "Федерация семей за объединение и мир во всем мире" и "Федерация женщин за мир во всем мире". Все они признаны нежелательными на территории РФ.

"Церковь объединения" была основана Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле. Особенностью движения являются массовые церемонии, в том числе коллективные свадьбы. Ее часто обвиняют в нарушении нравственных норм, удержании людей в секте и манипулировании сознанием.