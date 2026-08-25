Полиция прибыла в штаб-квартиру секты в Петербурге во время обряда

Силовики нагрянули в штаб-квартиру секты муновцев в Санкт-Петербурге Полиция прибыла в штаб-квартиру секты в Петербурге во время обряда

Москва25 авг Вести.В Петербурге силовики нагрянули в штаб-квартиру секты "Церковь объединения" прямо во время обряда, сообщает 78.ru.

Сектанты проводили свои мероприятия в квартире обычного жилого дома.

В секте проводили не очень приятные ритуалы. Например, люди готовили и пили напитки, в которые добавляли кровь и ногти своих лидеров, которых называют "Истинными Родителями" говорится в сообщении

Адепты секты жили в этой же квартире, занимались изучением специальной литературы и были полностью отрезаны от обычной жизни.

Документы о нарушениях были переданы в прокуратуру. Надзорным органам предстоит решить вопрос о возможности деятельности этой организации в России.

"Церковь объединения" была основана Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле, распространена во многих странах мира, последователей называют муниты или мунисты. Официально в России организация не запрещена, однако часто ее обвиняют в нарушении нравственных норм, удержании людей в секте и манипулировании сознанием. Особенностью движения являются массовые церемонии, в том числе коллективные свадьбы.