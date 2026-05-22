Москва22 мая Вести.Председатель централизованной религиозной организации "Общины мусульман Северо-Запада" Мохаммед Хенни задержан в Санкт-Петербурге, сообщает "Коммерсант".

Причины следственных действий не приводятся, однако выдвигается предположение, что это может быть связано с задержаниями главы ДУМ Мордовии и нескольких представителей мусульманского духовенства в в других регионах.

Ранее Мохаммед Хенни возглавлял Союз исламских организаций и Санкт-Петербургский исламский культурный центр. В 2025 году фигурировал в уголовном деле о разжигании межконфессиональной розни.