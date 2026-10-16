Несколько десятков мигрантов задержаны в ходе рейда на Сенном рынке в Петербурге

На Сенном рынке в Петербурге проходит рейд, задержаны десятки мигрантов Несколько десятков мигрантов задержаны в ходе рейда на Сенном рынке в Петербурге

Москва16 окт Вести.Петербургские полицейские проводят масштабный миграционный рейд на Сенном рынке, уже задержаны несколько десятков человек, сообщает 78.RU.

Правоохранители проверяют иностранцев, которые пришли на пятничный намаз в мечеть на Московском проспекте. Квартал оцеплен.

Они проверяют деятельность молельного помещения в рамках законодательства в сфере обрядовой деятельности уточнил источник телеканала

Полиция также ищет мигрантов в ближайших магазинах, хостелах и кафе.

В ходе рейда граждан, которые недавно получили российские паспорта, проверяют и на предмет постановки на воинский учет.