Москва16 октВести.Петербургские полицейские проводят масштабный миграционный рейд на Сенном рынке, уже задержаны несколько десятков человек, сообщает 78.RU.
Правоохранители проверяют иностранцев, которые пришли на пятничный намаз в мечеть на Московском проспекте. Квартал оцеплен.
Они проверяют деятельность молельного помещения в рамках законодательства в сфере обрядовой деятельностиуточнил источник телеканала
Полиция также ищет мигрантов в ближайших магазинах, хостелах и кафе.
В ходе рейда граждан, которые недавно получили российские паспорта, проверяют и на предмет постановки на воинский учет.