Семья с ребенком попали в секту в Вологодской области, их разыскивают Ушли в секту ждать конца света – в Вологодской области ищут семью с ребенком

Москва24 сен Вести.В Вологодской области разыскивают девочку Софию, чьи родители ушли в секту и исчезли. Семья Суворовых из Кичменгского Городка бросила дом, хозяйство и скотину после призыва адептов организации "Русская православная церковь Царская империя". Сейчас поиски ребенка ведут судебные приставы Вологодской области, сообщает KP.RU.

Жительница Москвы Светлана Князева переехала в Вологодскую область, работала заместителем директора школы по воспитательной работе, вышла замуж за Вячеслава Суворова, в семье родилась дочь София. Примерно в 2022 году Светлана резко изменилась: начала носить платок, стала замкнутой, забрала дочь на домашнее обучение, а в августе 2023 года уволилась из школы. В 2024 году семья бесследно исчезла.

после какого-то «призыва» от адептов организации, Светлана с мужем бросили дом, хозяйство, скотину и даже оставили запасы еды, и уехали. Светлана позвонила позже родным и попросила не искать их говорится в материале

О ситуации стало известно после обращения в органы опеки и суд старшей дочери Светланы от первого брака. Девушка выяснила, что мать познакомилась с представителями "Русской православной церкви Царская империя", а затем Суворовы уехали. Старшая дочь потребовала лишить Светлану и Вячеслава родительских прав и передать Софию органам опеки — суд поддержал иск.

Организация базировалась в селе Айбаши Ульяновской области, её возглавлял Леонид Власов, провозгласивший себя императором под именем Зосима Романов. В 2024 году ульяновская полиция провела спецоперацию и задержала Власова и нескольких адептов. Людей в общину заманивали через соцсети: им предлагали перестать платить по кредитам и за ЖКХ, уничтожить документы и банковские карты, продать жилье и приехать к Зосиме, чтобы жить аскетично, без электричества и газа, в ожидании "конца света". При этом организация продолжила работу и после задержания главаря — в Айбашах остались люди, которые намерены пережить конец света, назначенный главой секты на 2028 год.

Точное местонахождение Суворовых неизвестно. По данным правоохранителей, адепты могут находиться в разных регионах России и за рубежом.