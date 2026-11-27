Москва27 нояВести.Международное общественное движение "Маджлис народов Дагестана" признан террористической организацией, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена, сообщает республиканский Верховный суд в Telegram-канале.
Также запрещена деятельность структурных подразделений и аффилированных организаций, входящих в состав этого движения.
Таким образом Советский районный суд Махачкалы удовлетворил соответствующий административный иск.
Советский районный суд г. Махачкалы удовлетворил административный иск о признании международного общественного движения "Маджлис народов Дагестана" террористической организациейотмечается в сообщении
В нем подчеркивалось, что участники движения, созданного в Турции в 2023 году, продвигают сепаратистские идеи, направленные на насильственную ликвидацию российской государственности на территории республик Северного Кавказа.
Кроме того, как указывалось в исковом заявлении, движение имеет обширную сеть структурных подразделений, действующих под различными названиями в России, Турции, Швеции, Норвегии и некоторых других странах.
Координатором и лидером МНД является Ахмеднабиев И.С. (называет себя – Абу Умар Саситлинский). … Совместно с ним действует Магомедов А.А. (называет себя – Абдула Костекский)говорится в публикации
Уточняется также, что Магомедов с 2015 года находится в международном розыске за совершение преступлений террористической направленности.
Ахмеднабиев ранее был заочно осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в аэропорту Уйташ.