Москва27 ноя Вести.Международное общественное движение "Маджлис народов Дагестана" признан террористической организацией, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена, сообщает республиканский Верховный суд в Telegram-канале.

Также запрещена деятельность структурных подразделений и аффилированных организаций, входящих в состав этого движения.

Таким образом Советский районный суд Махачкалы удовлетворил соответствующий административный иск.

Советский районный суд г. Махачкалы удовлетворил административный иск о признании международного общественного движения "Маджлис народов Дагестана" террористической организацией отмечается в сообщении

В нем подчеркивалось, что участники движения, созданного в Турции в 2023 году, продвигают сепаратистские идеи, направленные на насильственную ликвидацию российской государственности на территории республик Северного Кавказа.

Кроме того, как указывалось в исковом заявлении, движение имеет обширную сеть структурных подразделений, действующих под различными названиями в России, Турции, Швеции, Норвегии и некоторых других странах.

Координатором и лидером МНД является Ахмеднабиев И.С. (называет себя – Абу Умар Саситлинский). … Совместно с ним действует Магомедов А.А. (называет себя – Абдула Костекский) говорится в публикации

Уточняется также, что Магомедов с 2015 года находится в международном розыске за совершение преступлений террористической направленности.

Ахмеднабиев ранее был заочно осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в аэропорту Уйташ.