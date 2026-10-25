Беляев: Швеция ущемляет имущественные права людей из-за их связи с Россией

Посол Беляев осудил планы Стокгольма изъять недвижимость россиян в Швеции Беляев: Швеция ущемляет имущественные права людей из-за их связи с Россией

Москва25 окт Вести.Москва расценивает предложение шведских властей изъять недвижимость граждан России в Швеции в качестве элемента антироссийской политики, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с "Известиями".

Рассматриваем эту шумиху как часть общей антироссийской кампании, последствия которой давно ощущают наши соотечественники приводят "Известия" слова Беляева

В шведских СМИ постоянно выходят материалы о якобы исходящей от недвижимости граждан России угрозе. Однако Москва не видит правовых оснований для ущемления имущественных прав людей или общественных организаций только потому, что они связаны с Россией, подчеркнул посол.

Политическая направленность шведских властей не должна отменять права собственности или свободы вероисповедания, однако в современной Швеции этот принцип уже не работает, уточнил Беляев.

Власти Швеции поддержали предложение об изъятии принадлежащего россиянину участка земли, который находится недалеко от базы ВМС Швеции.

По данным издания The Telegraph, военные уточнили, что этот участок якобы угрожает национальной безопасности Швеции и создает огромную брешь в обороне военно-морской базы.