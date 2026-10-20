Швеция изымет у россиянина участок земли, угрожающий обороноспособности страны Швеция изымет у россиянина участок земли вблизи базы ВМС

Москва20 окт Вести.Правительство Швеции поддержало изъятие принадлежащего российскому гражданину участка земли, расположенного недалеко от базы ВМС. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Пола Юнсона.

Военные уточнили, что этот участок якобы угрожает национальной безопасности и создает огромную брешь в обороне военно-морской базы

Мы намерены изъять этот стратегически важный объект сказал глава ведомства

Ранее сообщалось, что Швеция разместит в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО.