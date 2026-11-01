Москва1 нояВести.Власти Шотландии заявили, что Шетландским островам нужна военная защита от якобы российской угрозы.
Так, власти Шотландии намерены восстановить военное присутствие на островах "в духе холодной войны" для защиты современного космодрома Великобритании от якобы российского саботажа.
Мы должны серьезно задуматься о любой угрозе, особенно сейчас, когда мы рассматриваем возможность строительства космодрома для вертикальных запусков на Шетландских островахотмечается в заявлении властей, которое приводит Sunday Times
Подчеркивается, что в поле зрения РФ якобы находятся ракетные и спутниковые технологии, разработанные на шотландском космодроме на острове Унст.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, если конфликт случится, победителей в нем не будет.