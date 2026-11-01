В Шотландии заявили об угрозе Шетландским островам со стороны России

Шотландия объявила Россию угрозой для Шетландских островов В Шотландии заявили об угрозе Шетландским островам со стороны России

Москва1 ноя Вести.Власти Шотландии заявили, что Шетландским островам нужна военная защита от якобы российской угрозы.

Так, власти Шотландии намерены восстановить военное присутствие на островах "в духе холодной войны" для защиты современного космодрома Великобритании от якобы российского саботажа.

Мы должны серьезно задуматься о любой угрозе, особенно сейчас, когда мы рассматриваем возможность строительства космодрома для вертикальных запусков на Шетландских островах отмечается в заявлении властей, которое приводит Sunday Times

Подчеркивается, что в поле зрения РФ якобы находятся ракетные и спутниковые технологии, разработанные на шотландском космодроме на острове Унст.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, если конфликт случится, победителей в нем не будет.