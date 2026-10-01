Швеция предупредила о готовности к ударам вглубь России

Сдерживание через угрозу удара: новая линия обороны Швеции Швеция предупредила о готовности к ударам вглубь России

Москва1 окт Вести.Швеция в случае нападения России больше не ограничится только обороной, сообщил руководитель Шведского центра ведения воздушной войны, полковник Карл Бергквист в беседе с изданием T-online.

По его словам, шведские военно-воздушные силы (ВВС) готовятся наносить удары по целям в глубине территории России.

Нападение должно обойтись дорого сказал Бергквист изданию

При этом он специально подчеркнул: новая стратегия носит сдерживающий характер и не предполагает превентивных ударов.

Другие меры: использование автострад в качестве взлетно-посадочных полос, усиление ПВО, борьба с дронами, расширение разведки (в том числе с помощью беспилотников и спутников).

Заявление вызвало резонанс. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал, что подобные высказывания - часть "соревнования в агрессивной риторике", и отметил: угрожать России без конца трудно.

Ранее лидер победившей на выборах Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Евросоюзу нужно стать сильнее на фоне общемировой нестабильности.