Эксперт предупредил об опасности для России производства в Швеции ракет "Призм" Производство в Швеции ракет "Призм" угрожает северо-западной части РФ

Москва10 сен Вести.Производство в Швеции дальнобойных тактических ракет "Призм" (PrSM) представляет угрозу для северо-западных регионов России. Такого мнения придерживается военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Ракеты в Швеции будут производиться в соответствии с соглашением между шведским концерном "Сааб" и корпорацией "Локхид Мартин". Они предназначены для реактивной системы залпового огня HIMARS. Дальность их полета составляет 500 километров.

Данное ракетное вооружение дополняет наступательные возможности в рамках доктрины Deep Precision Strike, то есть глубокого высокоточного удара, который предполагается наносить по объектам как в Калининградской области, так и остальной северо-западной части Российской Федерации отметил в беседе с ТАСС Степанов

Он указал на то, что ракеты могут быть применены в рамках совместных операций европейских стран на российском направлении, поскольку роль Швеции в них становится все серьезнее.

Он указал на то, что ракеты могут быть применены в рамках совместных операций европейских стран на российском направлении, роль Швеции в которых становится все серьезнее.

Ранее сообщалось, что Швеция перебросит к границе Финляндии с Россией истребители Gripen и военные корабли для патрулирования. По данным местных СМИ, решение принято в связи с нарушением воздушного пространства Финляндии украинскими БПЛА.