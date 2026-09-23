Москва23 сен Вести.Евросоюзу нужно стать сильнее на фоне общемировой нестабильности, заявила изданию Politico лидер победившей на выборах Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон.

Один из ключей к достижению этой цели, по ее мнению, отмена права вето на решения ЕС стран объединения. Политик полагает, что курс ЕС должен определяться не единогласно, а квалифицированным большинством.

Нам нужен сильный Европейский союз в том мире, в котором мы живем сегодня сказала Андерссон

Также лидер шведских социал-демократов высказалась за конфискацию замороженных активов России для финансирования киевского режима, а также более активное участие ее страны в жизни НАТО.

Ранее Служба внешней разведки России раскрыла планы Евросоюза перевести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear в новую наднациональную структуру, чтобы использовать их для помощи Украине.