Евродепутат Вилимски: требование ЕС о новых санкциях против РФ не принесет мира

Евродепутат: требование ЕС о новых санкциях против России не принесет мира Евродепутат Вилимски: требование ЕС о новых санкциях против РФ не принесет мира

Москва17 авг Вести.Глава делегации правой АПС (Австрийской партии свободы) в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Европейского союза (ЕС) о введении новых антироссийских санкций не приведет к миру.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас объявила о подготовке самого масштабного пакета санкций против РФ.

Требование Каллас ввести новые санкции ЕС против России не принесет ни мира, ни прекращения боевых действий сказал Вилимски

По мнению депутата, ЕС нужно сосредоточиться на дипломатии, а не на санкциях и эскалации. Как выразился австрийский политик, "после многих лет страданий и боевых действий остается только надеяться", что и в Евросоюзе придут в себя и начнут активно добиваться мирного решения, иначе конфликт, по его мнению, может не закончиться.

Кроме того, Вилимски раскритиковал слова Каллас, посчитавшей предыдущий, 21-й, пакет санкций успешным.