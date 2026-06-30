Bloomberg: разведка Швеции оценила отношения с РФ фразой "назад пути нет"

"Назад пути нет": глава военной разведки Швеции оценил отношения с Россией Bloomberg: разведка Швеции оценила отношения с РФ фразой "назад пути нет"

Москва30 июн Вести.Кризис в отношениях Москвы и Стокгольма не является временным. Такое заявление сделал глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

По его словам, страны находятся "в затяжном стратегическом противостоянии".

Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет приводит слова Нильссона Bloomberg

Ранее комитет по обороне Швеции, объединяющий представителей восьми парламентских партий, экспертов и чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем.