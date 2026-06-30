Москва30 июнВести.Кризис в отношениях Москвы и Стокгольма не является временным. Такое заявление сделал глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.
По его словам, страны находятся "в затяжном стратегическом противостоянии".
Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нетприводит слова Нильссона Bloomberg
Ранее комитет по обороне Швеции, объединяющий представителей восьми парламентских партий, экспертов и чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем.