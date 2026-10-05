Жителей Сахалина осудили за незаконную добычу краба с ущербом в 3,4 млн рублей

На Сахалине вынесен приговор по уголовному делу о незаконной добыче краба Жителей Сахалина осудили за незаконную добычу краба с ущербом в 3,4 млн рублей

Москва5 окт Вести.Судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной добыче краба в отношении двух жителей села Красногорск Томаринского района, сообщается в MAX-канале прокуратуры Сахалинской области.

Установлено, что с 30 декабря 2025 года по 10 января 2026 года осужденные на резиновой лодке с мотором в акватории Татарского пролива установили 10 крабовых ловушек и незаконно добыли 60 особей краба камчатского и 10 волосатого четырехугольного. Ущерб водным биоресурсам РФ превысил 3,4 млн рублей. Весь улов был выпущен в естественную среду обитания.

Суд назначил одному 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, второму - 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 2 месяца говорится в сообщении

Суд конфисковал лодку с мотором. Приговор вступил в законную силу.