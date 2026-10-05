Москва5 окт Вести.В Костромской области суд вынес приговор в отношении восьми местных жителей, в том числе бывшего главы Солигаличского лесничества, признав их виновными в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере. Фигурантам назначено наказание от принудительных работ до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Подсудимым вменялись незаконная рубка лесных насаждений организованной группой и приобретение, хранение, перевозка и сбыт незаконно заготовленной древесины.

Суд назначил пятерым виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима… Троим подсудимым суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, банду черных лесорубов собрал 63-летний мужчина, к незаконной деятельности он привлек, в том числе, собственного сына. Преступники находили людей, которые имели право заключать госконтракты о рубке деревьев для жилья, хозпостроек и заготовки дров, оформляли договоры от их имени и продавали древесину.

В период с 2020-го по 2022 год было вырублено более 6,2 тысяч кубометров хвойных и лиственных пород, речь идет об ущербе, превышающем 64 миллиона рублей.