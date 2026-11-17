В Хабаровске вынесен приговор по делу о контрабанде леса на 1,7 млрд рублей

По делу о контрабанде леса в Китай на 1,7 млрд рублей вынесен приговор В Хабаровске вынесен приговор по делу о контрабанде леса на 1,7 млрд рублей

Москва17 ноя Вести.Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор лидеру преступного сообщества и четверым его соучастникам по уголовному делу о контрабанде из России в Китай ценных пород древесины стоимостью более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

Согласно материалам расследования, в период 2016 – 2019 годов участники преступного сообщества приобрели в Приморском крае более 120 тыс. кубометров нелегально заготовленного монгольского дуба и маньчжурского ясеня. На основании поддельных документов через подконтрольные фирмы им удалось переправить лес в Китай на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными и по совокупности преступлений приговорил с учетом данных о личности и в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 15 лет 2 месяцев со штрафом в размере от 110 тыс. до 130 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев говорится в канале надзорного ведомства в MAX

Кроме того, суд обратил в собственность государства арестованные в ходе следствия деньги и имущество фигурантов почти на 62 млн рублей.