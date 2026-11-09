Москва9 нояВести.В Камчатском крае бывшего директора группы компаний признали виновным в хищении более миллиарда рублей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств, совершенных организованной группой.
С 2019 по 2025 год преступники расхищали государственные субсидии, выделенные на выравнивание тарифов на электроэнергию.
Организатором выступил один из бывших руководителей энергоснабжающей организации. В схеме участвовали его родственники, руководители подконтрольных коммерческих структур и государственного унитарного предприятия.
Фигуранты заключали договора на поставку топлива для нужд энергоснабжающей организации по завышенной стоимости. При этом мошенники скрывали доходы и действовали через подконтрольные фирмы-однодневки и аффилированные юридические лица.
Завышенная стоимость топлива использовалась для обоснования тарифа, на основе которого производились выплаты субсидий из консолидированного бюджета РФсказано в публикации ведомства в MAX
Бюджету причинен ущерб на общую сумму более 1,1 млрд рублей.
Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении других участников схемы продолжается.