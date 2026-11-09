На Камчатке экс-директора группы компаний обвинили в хищении более 1 млрд рублей

В Камчатском крае экс-директора группы компаний обвинили в хищении 1,1 млрд На Камчатке экс-директора группы компаний обвинили в хищении более 1 млрд рублей

Москва9 ноя Вести.В Камчатском крае бывшего директора группы компаний признали виновным в хищении более миллиарда рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств, совершенных организованной группой.

С 2019 по 2025 год преступники расхищали государственные субсидии, выделенные на выравнивание тарифов на электроэнергию.

Организатором выступил один из бывших руководителей энергоснабжающей организации. В схеме участвовали его родственники, руководители подконтрольных коммерческих структур и государственного унитарного предприятия.

Фигуранты заключали договора на поставку топлива для нужд энергоснабжающей организации по завышенной стоимости. При этом мошенники скрывали доходы и действовали через подконтрольные фирмы-однодневки и аффилированные юридические лица.

Завышенная стоимость топлива использовалась для обоснования тарифа, на основе которого производились выплаты субсидий из консолидированного бюджета РФ сказано в публикации ведомства в MAX

Бюджету причинен ущерб на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении других участников схемы продолжается.