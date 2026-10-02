Группа жителей Приморья осуждена за хищение электроэнергии на 231 млн рублей В Приморье преступная группа осуждена за хищение электроэнергии на 231 млн руб.

Москва2 окт Вести.Находкинский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении трех граждан, они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что с мая 2017 года по февраль 2024 года генеральный директор компании организовал преступную схему по хищению электроэнергии, принадлежащей ПАО "ДЭК". Он создал подконтрольную организацию, руководителями которой назначил двух своих знакомых. Они заключали договоры купли-продажи электроэнергии с потребителями. Выдавая электроэнергию ПАО "ДЭК" за технологические потери в сетях, они фактически продавали ее. Сумма причиненного ущерба превысила 231 млн рублей.

Суд приговорил виновных к исправительной колонии общего режима со сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет. К одной из подсудимых применена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.