Москва23 окт Вести.Двое жителей Тамбовской области осуждены на 5,5 лет лишения свободы условно за попытку контрабанды исторических и культурных ценностей из России. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, фигуранты собирались отправить в Великобританию и Францию 135 предметов Средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа.

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Тамбова в отношении двух граждан РФ Б. Ширина, 1975 г.р., и В. Судакова, 1979 г.р., за попытку контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Решением суда каждому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев говорится в сообщении ведомства

Преступление произошло в августе 2024 года. Согласно материалам уголовного дела, осужденные намеревались организовать незаконную пересылку с помощью международных почтовых отправлений.

Речь идет о предметах, археологическая ценность которых оценивается примерно в 1 млн рублей, они не подлежат вывозу из страны. Сейчас предметы переданы в Управление Министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу.