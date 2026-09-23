Москва23 сенВести.Суд оштрафовал жителя Челябинска, признав его виновным в контрабанде культурных ценностей в крупном объеме. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, фигурант продал за границу ордена, медали и памятные и наградные знаки.
Рассмотрено уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст.226.1 УК РФ… Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, ордена и медали конфискованыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Также в пользу государства конфискованы ноутбук и телефон как орудие преступления.
Согласно материалам уголовного дела, фигурант отправил посылку с историческими ценностями в другую страну в апреле 2025 года. Груз перехватили на таможне.