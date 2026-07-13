Москва13 июл Вести.Москвича, пытавшегося вывезти из России 142 монеты Германской империи общей стоимостью 700 тысяч рублей, оштрафовали на 350 тысяч и конфисковали автомобиль, на котором он собирался пересечь границу. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Соответствующее решение было принято судом Смоленской области.

Краснинский районный суд Смоленской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя г. Москвы. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ… Суд... назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, транспортное средство конфисковано в доход государства говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.