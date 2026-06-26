Москва26 июнВести.Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацисткой атрибутикой, датированные 1930-1940 годами. Посылка пришла из Германии, сообщили на сайте ФТС.
Уточняется, что товар заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции.
В ходе таможенного контроля международных почтовых отправлений в коробке среди различных открыток, альбома для марок, конвертов оказались почтовые карточки с нацистской символикой: свастикой, имперским орлом и портретом Гитлераотмечается в сообщении
Было возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений). Правонарушитель признал вину. Ему назначили штраф и конфисковали товар.