В Туле в посылке из Германии были найдены 123 предмета с нацистской символикой

В Туле таможенники обнаружили посылку с 123 предметами с нацисткой символикой В Туле в посылке из Германии были найдены 123 предмета с нацистской символикой

Москва26 июн Вести.Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацисткой атрибутикой, датированные 1930-1940 годами. Посылка пришла из Германии, сообщили на сайте ФТС.

Уточняется, что товар заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции.

В ходе таможенного контроля международных почтовых отправлений в коробке среди различных открыток, альбома для марок, конвертов оказались почтовые карточки с нацистской символикой: свастикой, имперским орлом и портретом Гитлера отмечается в сообщении

Было возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений). Правонарушитель признал вину. Ему назначили штраф и конфисковали товар.