Пять суток ареста получил студент в Нижнем Тагиле за пропаганду нацизма

В Нижнем Тагиле арестовали студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера Пять суток ареста получил студент в Нижнем Тагиле за пропаганду нацизма

Москва18 июн Вести.Ленинский суд Нижнего Тагила признал виновным студента Тимофея Вахонина в распространении нацистской символики. Его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД России.

Сыщики посетили место учебы, проверили его социальные сети, проанализировали связи, контакты, отзывы педагогов и ровесников. Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в Интернете и по месту учебы приводятся в сообщении слова главы пресс-службы Валерия Горелых

Обвиняемый раскаялся в содеянном. Это отразилось на приговоре суда. Вместо 15 суток он проведет пять в спецприемнике для административных правонарушителей.

Ранее сообщалось, что на Тимофея Вахонина возбуждено административное дело за пропаганду нацизма. Он оформил заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлер