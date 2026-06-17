Студент в Нижнем Тагиле заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера

В Нижнем Тагиле задержали студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера Студент в Нижнем Тагиле заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера

Москва17 июн Вести.В Нижнем Тагиле возбуждено административное дело на студента, который в одном из торговых центров города оформил заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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