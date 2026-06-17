Москва17 июнВести.В Нижнем Тагиле возбуждено административное дело на студента, который в одном из торговых центров города оформил заказ в пиццерии на имя Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
В территориальном УВД завели административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацизма)говорится в сообщении
Студента строительного колледжа задержали по месту учебы. Он признал вину и признался, что не осознавал последствий своего поступка.