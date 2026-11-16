В Подмосковье пресекли контрабанду сигарет из Белоруссии на 113 млн рублей

Контрабанду сигарет на 113 млн рублей пресекли таможенники в Подмосковье В Подмосковье пресекли контрабанду сигарет из Белоруссии на 113 млн рублей

Москва16 ноя Вести.Таможенники Подмосковья пресекли крупный канал контрабанды сигарет из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы в MAX.

Изъято свыше 741 тыс пачек сигарет общей стоимостью более 113 млн рублей. Установлено, что нелегальные товары ввозились в Россию в автоцистернах.

Таможенники обнаружили крупную партию немаркированных сигарет, упакованных в коробки. Во время перегрузки товара были задержаны граждане Белоруссии сказано в сообщении

На допросе задержанные признались, что планировали реализовать партию сигарет на территории РФ в обход законодательства.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Мужчины помещены в следственный изолятор.

Расследование продолжается.