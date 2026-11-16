Москва16 нояВести.Таможенники Подмосковья пресекли крупный канал контрабанды сигарет из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы в MAX.
Изъято свыше 741 тыс пачек сигарет общей стоимостью более 113 млн рублей. Установлено, что нелегальные товары ввозились в Россию в автоцистернах.
Таможенники обнаружили крупную партию немаркированных сигарет, упакованных в коробки. Во время перегрузки товара были задержаны граждане Белоруссиисказано в сообщении
На допросе задержанные признались, что планировали реализовать партию сигарет на территории РФ в обход законодательства.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Мужчины помещены в следственный изолятор.
Расследование продолжается.