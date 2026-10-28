ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность 126 нелегальных "оружейников" ФСБ задержала 126 человек, причастных к незаконному обороту оружия

Москва28 окт Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла противоправную деятельность 126 жителей из 53 регионов страны. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно данным ведомства, задержанные были связаны с незаконным оборотом средств поражения, восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских и его последующим сбытом. Всего изъято 363 единицы огнестрельного оружия, 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовок, карабинов и ружей.

Также сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 1436 гранат, 60 500 патронов и 323 кг взрывчатых веществ. Как уточнили в ЦОС, всего пресечена деятельность 48 подпольных мастерских.

Ранее ФСБ задержала агентов СБУ, готовивших серию терактов в Подмосковье.