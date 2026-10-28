ФСБ показала кадры с задержанием 126 человек за незаконный оборот оружия ЦОС ФСБ показал видео задержания 126 участников незаконного оборота оружия

Москва28 окт Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись задержания 126 человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия.

Операция проводилась совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии.

По данным ведомства, фигуранты из 53 регионов страны занимались сбытом средств поражения, а также восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских.

Подробности уголовных дел не раскрываются.

Ранее ФСБ задержала восемь боевиков из террористической группы в Кабардино-Балкарии.