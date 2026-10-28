Москва28 октВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись задержания 126 человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия.
Операция проводилась совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии.
По данным ведомства, фигуранты из 53 регионов страны занимались сбытом средств поражения, а также восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских.
Подробности уголовных дел не раскрываются.
Ранее ФСБ задержала восемь боевиков из террористической группы в Кабардино-Балкарии.