Москва28 октВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись задержания 126 человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия.

Операция проводилась совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии.

По данным ведомства, фигуранты из 53 регионов страны занимались сбытом средств поражения, а также восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских.

Подробности уголовных дел не раскрываются.

Ранее ФСБ задержала восемь боевиков из террористической группы в Кабардино-Балкарии.