НАК: на Северном Кавказе с начала года задержали 260 человек за терроризм

НАК сообщил о задержании 260 человек за терроризм с начала года в СКФО НАК: на Северном Кавказе с начала года задержали 260 человек за терроризм

Москва13 окт Вести.В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала 2026 года задержали 260 человек за подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По данным ведомства, за этот период в регионе удалось предотвратить 33 преступления террористической направленности. При этом большинство задержанных не достигли 20-летнего возраста, среди них есть несовершеннолетние.

С начала года в округе предотвращено 33 преступления террористической направленности. За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них не достигли двадцати лет, включая несовершеннолетних сказано в сообщении

В НАК отметили, что ситуация в сфере противодействия терроризму на Северном Кавказе остается сложной. Террористические организации и украинские спецслужбы продолжают активно распространять пропаганду и вербовать сторонников, уделяя особое внимание подросткам и молодежи.

В связи с этим в комитете призвали повысить эффективность профилактической работы с молодыми людьми, прежде всего на муниципальном уровне. Особое значение имеют своевременные индивидуальные меры, направленные на противодействие распространению террористической идеологии.