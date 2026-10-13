НАК сообщил о предотвращении 33 террористических преступлений в СКФО в 2026 г.

НАК: в 2026 году в СКФО пресекли 33 преступления террористической направленности НАК сообщил о предотвращении 33 террористических преступлений в СКФО в 2026 г.

Москва13 окт Вести.Российские силовики и спецслужбы предотвратили 33 преступления террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в текущем 2026 году. Об этом сообщается в релизе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во вторник, 13 октября, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников провел заседание НАК, посвященное вопросам "повышения эффективности профилактической работы с молодежью в СКФО".

С начала года в округе предотвращено 33 преступления террористической направленности. За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них не достигли двадцати лет, включая несовершеннолетних говорится в тексте доклада по итогам совещания

Также отмечается, что с начала года удалось заблокировать более 4 тыс. ресурсов, "распространявших идеологию терроризма и провоцировавших межнациональные конфликты". По данным НАК, администраторами многих из таких площадок были представители украинских спецслужб.