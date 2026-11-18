Полковник Сыртланов: на территории РФ еще много спящей агентуры Украины Подполковник Сыртланов назвал операцию ФСБ против спецслужб Украины блестящей

Москва18 ноя Вести.Операция по предотвращению серии терактов главного управления разведки (ГУР) Украины и службы безопасности Украины (СБУ) с применением БПЛА и беспилотных катеров на юге России является примером системной работы ФСБ РФ. Такое мнение выразил в беседе с МК.RU член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", участник СВО, полковник в запасе Тимур Сыртланов.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил, что Федеральная служба безопасности сорвала серию масштабных атак Киева с применением дронов на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое ликвидированы. Мероприятия по задержанию проводились в столице Адыгеи Майкопе, в городе Тихорецке на Кубани, в дагестанском Кизляре и в Ростове-на-Дону. По оценке ФСБ, на подготовку терактов Киев затратил порядка 2,5 млн долларов США.

Несомненно, сотрудники Федеральной службы безопасности России провели одну из самых блестящих агентурных операции по срыву серии масштабных атак киевского режима с применением дронов на Северном Кавказе. Прежде всего это говорит о том, что ведется каждодневная, рутинная, работа и с применением оперативных возможностей отметил Сыртланов

При этом подполковник считает, что впереди еще много работы.

Операция ФСБ России говорит о том, что много еще придется вычищать. Много и ждунов, и спящей агентуры на территории Российской Федерации находится. Со всеми ими придется, конечно, много работать, выявлять, задерживать, ликвидировать пояснил эксперт

Такую работу участник боевых действий назвал необходимой для обеспечения безопасности граждан.