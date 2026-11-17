Москва17 ноя Вести.Масштабная операция ФСБ прошла сразу в нескольких регионах России. Агенты украинских спецслужб с помощью десятков дронов и боевых катеров готовили атаку на российские аэродромы и корабли, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое ликвидированы. Операцию готовили кураторы из Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Планировались атаки с моря и с воздуха - на российские корабли, аэродромы и объекты жизнеобеспечения.

Завербованные получили от противника более 700 килограммов взрывчатки западного производства, четыре десятка ударных квадрокоптеров, а также большое количество различных комплектующих и специальную аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов.

Полученные дроны собирали и настраивали в Краснодарском крае. Диверсанты арендовали частный дом в Тихорецке, оттуда часть комплектующих перевезли в Майкоп. Оба дома - недалеко от военных аэродромов. Беспилотники должны были взлететь прямо со двора, одновременно с двух точек, и ударить по самолетам. Управлять ими планировали с территории Украины.

Параллельно шла подготовка еще и в Дагестане. Туда через третьи страны привезли шесть гидроциклов. По видеоинструкции от кураторов диверсанты за месяц переоборудовали их в безэкипажные комплексы.

Дроны и боекомплект к ним, как сообщают в ФСБ, доставлялись в страну на аэростатах. Гидроциклы прибыли в Россию автотранспортом - через территорию сразу нескольких государств.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы планировали атаковать корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море.

Все задержанные - граждане России в возрасте от 30 до 40 лет, мотив был исключительно материальным. По предварительным данным, на подготовку этих террористических актов Украина затратила не меньше 2,5 млн долларов США.

В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих диверсионно-террористические акты, и еще двое, оказавших вооруженное сопротивление, нейтрализованы ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.