Киев готовил серию терактов с заминированными FPV-очками для дронов ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными FPV-очками для дронов

Москва2 ноя Вести.Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсионно-террористических актов, планировавшихся украинскими спецслужбами с применением заминированных FPV-очков для управления дронами, которые под видом гуманитарной помощи должны были поступить в зону СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что поставка устройств планировалась через волонтерские организации.

После получения от волонтера двух FPV-очков, российский военнослужащий в Волгоградской области, следуя инструкциям органов военной контрразведки, обратился в ФСБ России с целью проверки полученных устройств. Специалисты-взрывотехники в ходе проведения рентгенографии установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения внедрили в FPV-очки самодельные взрывное устройства говорится в сообщении

В ФСБ отметили, что сотрудники украинских спецслужб под видом псевдопатриотов с анонимных аккаунтов в Telegram установили контакты с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов. При этом в ходе переписки с волонтерами по организации отправки FPV-очков с СВУ они действовали скрытно. В частности, они отказывались сообщать свои данные, номера телефонов, сведения о местах работы, переходить в мессенджер MAX. Кроме того, они требовали видео со словами благодарности от российских бойцов.

Планировалось, что в волонтеры должны были направить FPV-очки с СВУ операторам БПЛА в зону СВО. Детонация взрывных устройств должна была произойти при включении FPV-очков и привела бы к гибели военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств, приготовлении к теракту.

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к отправке СВУ.