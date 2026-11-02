ФСБ опубликовала кадры проверки и уничтожения FPV-очков со взрывчаткой ФСБ показала уничтожение заминированных FPV-очков со взрывчаткой

Москва2 ноя Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео проверки и уничтожения заминированных FPV-очков для управления дронами, которые должны были под видом гуманитарной помощи поступить в зону СВО.

На кадрах видно, как коробку с опасным содержимым просвечивают на интроскопе. После этого робот-сапер перемещает ее в бронекамеру для уничтожения.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся украинскими спецслужбами с применением заминированных FPV-очков для управления дронами. Детонация взрывных устройств должна была произойти при включении FPV-очков и привела бы к гибели военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, переделке или ремонте взрывных устройств, приготовлении к теракту.