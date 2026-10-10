Минобороны опубликовало видео ударов дронов по технике и объектам связи ВСУ МО опубликовало видео ударов дронов по технике и объектам связи ВСУ

Москва10 окт Вести.Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

На кадрах видно, как боевые расчеты поражают бронетранспортер М113 производства США, замаскированное артиллерийское орудие "Мста-Б" и САУ 2С22 "Богдана" в укрытии, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и РЭБ, блиндаж, укрытие, огневые позиции подразделений ВСУ, пункты управления беспилотными летательными аппаратами и полевые пункты хранения материальных средств, а также вражеские дроны различного назначения в зоне проведения СВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы штурмовых подразделений группировки ВС РФ "Центр" за сутки освободили от боевиков ВСУ 118 зданий в городе Доброполье в ДНР.