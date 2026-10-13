Москва13 окт Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили попытку Службы безопасности Украины атаковать беспилотниками на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже.

По данным ведомства, теракт должна была совершить женщина, которую завербовали еще в 2022 году, когда та находилась на территории Украины. По заданию куратора она арендовала гараж для сборки и запуска БПЛА. После этого из разных тайников она забрала 9 БПЛА и взрывчатку для них, а также оборудование для управления. Часть боевых частей, судя по кадрам оперативной съемки, она спрятала в стиральной машине.

После активации БПЛА их планировалось направлять силами пилотов с территории Украины. Однако теперь этот план сорван еще на стадии подготовки.

Ранее ФСБ задержала японского корреспондента газеты "Хоккайдо Симбун", подозреваемого в шпионаже.