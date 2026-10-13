ФСБ показала видео допроса готовившей атаку на аэродром в Воронеже женщины ФСБ показала кадры задержания готовившей атаку на аэродром Балтимор женщины

Москва13 окт Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видеозапись задержания жительницы РФ, подозреваемой в подготовке атаки беспилотников на военный аэродром Балтимор в Воронеже по заданию украинских спецслужб.

Женщина дала показания. Она рассказала, что была завербована представителем украинских спецслужб во время пребывания на Украине.

По его заданию я приехала в Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома сказала подозреваемая

По ее словам, после выполнения задания она должна была вернуться на Украину.

На опубликованной записи также показаны несколько собранных дронов.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении атаки на аэродром Балтимор. По версии службы, целью было уничтожение самолетов, военнослужащих и инфраструктуры объекта. По данным ФСБ, подозреваемая перевезла в арендованный гараж из заранее подготовленных тайников девять комплектов БПЛА со взрывными устройствами. В каждом из них находилось около 500 граммов взрывчатки иностранного производства. Кроме того, в помещении разместили оборудование для управления беспилотниками. Подозреваемую задержали и заключили под стражу.