Задержанная в ДНР за подготовку теракта рассказала, как ее завербовали Задержанная в ДНР за подготовку теракта дала признательные показания

Москва27 ноя Вести.Задержанная за подготовку теракта в отношении военнослужащего жительница Волновахи дала признательные показания и рассказала, что работать на украинские спецслужбы стала из-за денег. Видео с ее показаниями показал ЦОС ФСБ России.

Женщина рассказала, как ее завербовали, какие задания она выполняла и как следила за военнослужащим. По словам задержанной, ей позвонил брат, который живет на Украине, и предложил заработать. Женщина согласилась.

[Брат] дал мой номер телефона человеку, с которым я буду общаться, который мне будет платить. В тот же вечер мне человек позвонил, предложил работу, мы обсудили, что я буду делать рассказала задержанная

Она отметила, что куратор попросил ее переехать в Донецк на лето. После того, как женщина это сделала, кураторы присылали ей фотографии людей и узнавали, видела ли она кого-то из них.

Женщина узнала мужчину с фотографии и по указке куратора следила за ним. При этом она понимала, что кураторы планируют убийство военнослужащего.

Мне было жалко этого человека. Я понимала, что его убьют, но мне нужны были деньги. Но по факту я оказалась расходником в руках украинских спецслужб сказала женщина

27 ноября ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на высокопоставленного российского военнослужащего. Причастную к подготовке теракта россиянку задержали. В ведомстве отметили, что убить военнослужащего в Донецке планировалось с помощью трех ударных дронов "Баба-яга". Их подавила система РЭБ, после чего они были обезврежены взрывотехниками ФСБ России.