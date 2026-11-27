ФСБ: в Донецке предотвращено покушение на высокопоставленного военнослужащего

ФСБ: покушение на высокопоставленного военного предотвращено в Донецке ФСБ: в Донецке предотвращено покушение на высокопоставленного военнослужащего

Москва27 ноя Вести.В Донецке предотвращено покушение на высокопоставленного российского военнослужащего с использованием беспилотников "Баба-Яга", задержана россиянка, причастная к подготовке теракта, заявили в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ в ДНР пересечена противоправная деятельность гражданки России 1997 г. р., причастной к подготовке террористического акта в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий пособница украинских спецслужб задержана сотрудниками ФСБ России говорится в сообщении

По данным ведомства, задержанной оказалась жительница Волновахи. По заданию украинских кураторов она переехала в Донецк, где наблюдала за своей целью, которой оказался сотрудник одного из силовых ведомств, информирует ФСБ.

В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) женщина передавала киевскому режиму информацию о передвижениях военного и о том, какими автомобилями он пользуется.

В целях ликвидации военнослужащего противник задействовал три ударных беспилотника "Баба-яга", снаряженных самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Указанные беспилотники подавлены системой РЭБ и обезврежены взрывотехниками ФСБ России указывается в сообщении

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она находится под стражей. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В четверг ФСБ сообщала о срыве планов Киева устроить теракт против российского военного в Сочи.