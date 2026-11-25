09:47 25 ноября 2026Татьяна РутковскаяОбществоФСБ сообщила о задержании исполнителя покушения на чиновника из МелитополяФСБ сообщила о задержании исполнителя покушения на чиновника из МелитополяСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква25 нояВести.Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Читайте такжеФСБ: в Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре09:54 13 нояЖитель Мелитополя задержан за передачу Киеву данных об объектах военной полиции09:56 3 нояФСБ задержала москвича, готовившего теракт против высокопоставленного чиновника12:05 23 сенФСБ задержала жителя Горловки за попытку теракта в отношении военных08:07 16 сенВ Астраханской области задержали террориста, покушавшегося на жизнь генерала МО07:45 8 сенФСБ задержала жителя Майкопа, планировавшего теракт на военном объекте09:55 26 авгФСБ показала задержание иностранца по делу о подготовке теракта в Москве11:48 21 авгФСБ задержала севастопольца, передававшего СБУ данные об объектах МО РФ в Крыму09:47 17 авгОбщество25.11.2026