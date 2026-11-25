Исполнитель теракта в Мелитополе получил дроны со взрывчаткой с помощью БПЛА

Исполнителю теракта в Мелитополе передали дроны со взрывчаткой с помощью БПЛА Исполнитель теракта в Мелитополе получил дроны со взрывчаткой с помощью БПЛА

Москва25 ноя Вести.Исполнителю террористического акта в Мелитополе Запорожской области передали дроны со взрывчаткой при помощи беспилотника. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россиянин 1962 года рождения был задержан в Запорожской области после того, как атаковал дронами со взрывчаткой служебный автомобиль одного из чиновников администрации Мелитополя. Следствие установило, что мужчина связался с представителем украинских спецслужб в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для подготовки и совершения теракта.

В этих целях украинскими спецслужбами посредством сброса с БПЛА ему были переданы два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, снаряженных поражающими элементами, которые фигурант собрал самостоятельно согласно полученным от куратора инструкциям говорится в заявлении ведомства

Снаряженные дроны злоумышленник установил около работы своей "цели". В результате атаки на служебный автомобиль чиновник не пострадал, а исполнитель теракта был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас преступник дает признательные показания.