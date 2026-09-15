Захарова: атаки БПЛА на Россию организуют те, кто объявил ей гибридную войну

Захарова объяснила, кто организует атаки дронов на Россию Захарова: атаки БПЛА на Россию организуют те, кто объявил ей гибридную войну

Москва15 сен Вести.Террористические атаки беспилотников на территорию России организуют те, кто объявил Москве гибридную войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, российская сторона ежедневно сталкивается с атаками беспилотных летательных аппаратов.

Ежедневно мы подвергаемся атакам беспилотников, направленных против нас теми, кто объявил России эту самую гибридную войну сказала дипломат, выступая на Международном фестивале молодежи

Захарова отметила, что все эти атаки происходят вопреки нормам морали и права, однако государственная философия РФ заключается в движении вперед вопреки всем искушениям, за которые Запад предлагает ей продать свои ценности, идеологию и друзей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 15 сентября над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 173 украинских БПЛА самолетного типа.