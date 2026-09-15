Москва15 сенВести.Компания Ozon сообщила, что в результате ракетной угрозы ночью 15 сентября в Таганроге был эвакуирован хаб доставки их логистического партнера. Предварительно, пострадавших нет.
Все системы сработали штатно … В результате атаки возникло возгорание в соседнем блоке здания. На месте работают экстренные службы, поэтому хаб доставки партнера пока не работаетговорится в сообщении в Telegram-канале
В Ozon отметили, что поставки у продавцов в этом хабе никогда не принимались, так как он выполняет другие операции.
Товары, которые туда направлялись, будут распределены по другим объектам. Покупатели получат свои товары в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. Ряд жилых и нежилых зданий были повреждены.