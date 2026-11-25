Москва25 нояВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания мужчины, который планировал покушение на представителя администрации Мелитополя по заданию украинских спецслужб.
На видео показан момент задержания и допроса россиянина, в ходе которого он признался, что готовил террористический акт в отношении сотрудника администрации Мелитополя.
Ранее сообщалось, что россиянин 1962 года рождения получил от украинских кураторов два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств и поражающими элементами. Он собрал бомбы и установил их рядом с местом работы одного из чиновников администрации Мелитополя.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Устанавливаются лица, которые могли ему содействовать.