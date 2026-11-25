Появились кадры задержания готовившего теракт против чиновника в Мелитополе ФСБ показала кадры задержания в Мелитополе исполнителя покушения на чиновника

Москва25 ноя Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания мужчины, который планировал покушение на представителя администрации Мелитополя по заданию украинских спецслужб.

На видео показан момент задержания и допроса россиянина, в ходе которого он признался, что готовил террористический акт в отношении сотрудника администрации Мелитополя.

Ранее сообщалось, что россиянин 1962 года рождения получил от украинских кураторов два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств и поражающими элементами. Он собрал бомбы и установил их рядом с местом работы одного из чиновников администрации Мелитополя.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Устанавливаются лица, которые могли ему содействовать.