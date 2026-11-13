ФСБ: в Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре ФСБ задержала в Ставрополе готовившего взрыв в торговом центре

Москва13 ноя Вести.Сотрудники ФСБ России задержали в Ставрополе уроженца одного из государств Центральной Азии, который намеревался устроить взрыв в торговом центре, следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Ставрополе пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО) говорится в заявлении

По сведениям ведомства, задержанный принес присягу главарю террористической структуры, а в подтверждение клятвы собирался подорвать самодельное взрывное устройство в одном из ставропольских ТЦ. Перед этим он изучил обстановку на местности и время, когда посетителей бывает больше всего, определил точку закладки СВУ, а также закупил химические вещества, составные части и поражающие элементы, необходимые для сборки устройства.

После совершения теракта фигурант рассчитывал уехать в Сирию и присоединиться к рядам МТО, уточнили в спецслужбе.